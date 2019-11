Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Louis Theroux

20.25-21.30 uur op NPO3

Geen onderwerp gaat te ver voor documentairemaker Louis Theroux. Ditmaal verdiept hij zich in het onderwerp aanranding. Hij bezoekt Amerikaanse colleges en spreekt met slachtoffers én daders in zulke zaken.

Dramaserie: TreurTeeVee

22.30-23.05 uur op NPO3

Liefde in de stad Yolandia zorgt voor drama, romantiek en chaos. Uusbief durft de vrouw van zijn dromen niet aan te spreken, Lars beëindigt zijn relatie met Kalle en Frederik Kaak is op zoek naar de ware.

Dit zijn de tien beste series die nu op Videoland staan

Natuurdocumentaire: Serengeti

20.35-21.30 uur op NPO1

We volgen een jaar lang het leven op de Afrikaanse savanne. De Serengeti herbergt veel families, maar die kunnen niet altijd met elkaar overweg.

Dit is er verder in november op televisie te zien

Film: Zombieland

20.30-22.30 uur op Spike

Columbus (Jesse Eissenberg) en Tallahassee (Woody Harrelson) moeten zien te overleven in een wereld die overbevolkt is door zombies. Tijdens hun strijd om te overleven, bundelen ze krachten met Wichita (Emma Stone) en Little Rock (Abigail Breslin), die ook een manier hebben gevonden om in leven te blijven.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan

Horrorfilm: Rogue

20.30-22.20 uur op SBS9

Een Amerikaanse schrijver reist met een groep toeristen door de outback in Australië. Wanneer ze op een alarmsignaal afgaan, treden ze een onbekend territorium binnen waar een reusachtige krokodil zit te wachten.

Dit zijn de tien beste horrorfilms die nu op Netflix staan