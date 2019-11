Ladies Night heeft moeite kijkers aan zich te binden. Het Net5-programma trok woensdagavond 145.000 kijkers. Tussen Kunst en Kitsch was de grote winnaar van de avond.

Vorige week keken er nog 262.000 mensen (met uitgesteld kijken) naar de nieuwe talkshow. Het programma begon enkele weken geleden met 378.000 kijkers, maar eindigde al meerdere malen onder de 200.000 kijkers.

Woensdagavond waren onder anderen Waylon, Roxeanne Hazes, Carolien Borgers en Natacha Harlequin in het programma uitgenodigd.

Tussen Kunst en Kitsch op NPO1 werd woensdagavond door 1,68 miljoen mensen bekeken. De uitzending, die werd opgenomen in Museum Belvédère in het Friese Heerenveen, was de op twee na laatste voor de winterstop.

De Wereld Draait Door trok ruim 1,3 miljoen mensen en ook EenVandaag (1,15 miljoen kijkers) deed het goed. RTL 4 staat met twee programma's in de kijkcijfertop 25: het RTL Nieuws van 19.30 uur (991.000) en het Het Perfecte Plaatje (885.000).

De hoogste notering voor SBS6 is plek veertien, waarop Cash or Trash met 679.000 kijkers terecht is gekomen.