Herman den Blijker, die de afgelopen jaren programma's maakte voor RTL, zal per 1 januari 2020 overstappen naar Talpa. Wat voor programma's de 61-jarige chef-kok en presentator voor het multimediabedrijf gaat maken, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Den Blijker tekende onlangs een vierjarig contract en zal volgens Talpa "breed worden ingezet bij de televisiezenders". Hiertoe behoren SBS, Net5 en Veronica.

"Talpa maakt het mogelijk om de komende jaren programma's te maken en te ontwikkelen die altijd op mijn verlanglijstje hebben gestaan", zegt Den Blijker over zijn nieuwe werkgever.

"Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens in mij hebben en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."

Zenderdirecteur Louwerens noemt nieuwe collega Den Blijker "een ruwe bolster met blanke pit". "Herman heeft een uitgesproken, oprecht karakter en is in al die jaren zichzelf gebleven. Zijn liefde voor lekker en goed eten spat van het scherm. Mede vanwege zijn Rotterdamse directheid is hij onweerstaanbaar voor zijn vele fans."

Den Blijker maakte voor RTL programma's als Herman's Pop-up Restaurant, Herman tegen de rest en Herrie in het Hotel. Veel van deze programma's presenteerde hij met hotelier Willem Reimers.

Hij maakte in 2005 zijn debuut op RTL. De Rotterdammer en restauranteigenaar maakte deze programma's op freelancebasis voor de zender.