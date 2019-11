Zac Efron gaat voor een eigen realityshow proberen 21 dagen lang te overleven op een "afgelegen, gevaarlijk" eiland. De 32-jarige acteur, bekend van onder meer The Greatest Showman, zal in die periode geen gebruik kunnen maken van luxeproducten en ook geen contact met de buitenwereld hebben.

In Killing Zac Efron zal de acteur alleen begeleid worden door een gids. "Zac duikt diep in de oerwouden van een afgelegen, gevaarlijk eiland om deel uit te maken van de expeditiegeschiedenis", aldus een door Deadline gedeelde persverklaring over het programma.

"Ik floreer onder extreme omstandigheden en vind het fijn om mezelf op elk niveau uit te dagen", vertelt Efron over het programma dat hij ook zelf zal produceren. "Ik heb er ontzettend veel zin in om dit onverwachte avontuur aan te gaan."

Killing Zac Efron zal worden uitgezonden op het mobiele videoplatform Quibi, dat volgend jaar april gelanceerd wordt. Wanneer de realityshow in première gaat, is nog niet bekend.