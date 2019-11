De NPO overweegt een praatprogramma met wisselende presentatoren te maken om per januari Eva Jineks show te vervangen, vertelde Fidan Ekiz dinsdagavond in de uitzending van De Wereld Draait Door.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk suggereerde dat het praatprogramma gepresenteerd zou kunnen worden door meerdere presentatoren die elkaar afwisselen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Ekiz bevestigde dat hierover wordt gesproken.

Ekiz is zelf gevraagd om de plek van Jinek in januari over te nemen. De documentairemaker vertelde dat ze aarzelt. Ze twijfelt of ze al genoeg ervaring heeft om vijf avonden per week de presentatie van een praatprogramma op zich te nemen.

"Ik zou het een belediging voor het vak vinden om nu al ja te zeggen tegen zo'n belangrijke plek. Ik wil mij vooral niet laten opjagen", aldus Ekiz. Wel zegt ze nog steeds in gesprek te zijn met de NPO over een mogelijke rol als presentator.