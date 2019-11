Dennis Weening gaat weer aan de slag voor zijn oud-werkgever Omroep West. De voormalige RTL-presentator gaat een dierenprogramma presenteren, zo laat de regionale zender dinsdag weten.

In het nog titelloze programma, dat vanaf half januari te zien is, bezoekt Weening dierenopvangcentra in Den Haag.

"Ze hebben meer bekendheid nodig", vertelt de Hagenaar. "Ik ben bij een egelopvang geweest in Scheveningen, dicht bij het strand, die mij nooit is opgevallen. En ik ben al duizend keer naar het strand geweest. Dit soort opvangcentra zijn allemaal afhankelijk van giften en donateurs. Maar dan moet je wel weten dat ze er zitten."

De 42-jarige Weening vertelt ook dat hij liever niet wilde dat zijn vrouw en twee dochters hem bij de opnames zouden vergezellen. "Want ik wist dat als ze langs zouden komen, we met een nieuwe hond weg zouden gaan."

Weening, die eerder onder meer Expeditie Robinson presenteerde, moest in 2018 gedwongen vertrekken bij RTL en ging daarna aan de slag als freelancer. Zo maakte hij een programma over tatoeages voor de zender Spike en een programma voor FOX Sports.

De presentator was bijna twintig jaar geleden al werkzaam voor Omroep West, waar hij op de salesafdeling werkte en als presentator verslag deed van het festival Vlietpop.