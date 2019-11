Kevin Hart is in het afgelopen jaar gevolgd voor een docuserie. De komiek maakt via Instagram bekend dat de reeks, die de titel Don't Fuck This Up draagt, vanaf 27 december op Netflix te zien is.

In de zesdelige serie laat de komiek zijn dagelijks leven zien. Hierbij komt de controverse rond de Oscars van 2019 ook voorbij. Hart zou de uitreiking presenteren, maar moest van de klus afzien nadat oude Twitter-berichten met homofobe uitlatingen tot een storm aan kritiek leidden.

Naast Hart zelf komen ook de mensen uit zijn omgeving aan het woord. Zijn vrienden en familieleden leveren commentaar op de gebeurtenissen in zijn leven en carrière. Ook krijgt de kijker archiefbeelden uit Harts jeugd voorgeschoteld.

Hart, die onlangs ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk, omschrijft zijn afgelopen jaar als een achtbaan. "Er waren vele pieken en dalen. De serie is zo echt, rauw en transparant als maar kan."

Het is niet de eerste keer dat de komiek samenwerkt met Netflix. Zijn show Irresponsible verscheen exclusief op het streamingplatform. Hij is van plan toekomstig werk ook via Netflix uit te brengen.