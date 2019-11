Siham Raijoul, die momenteel nog te zien is in het NOS Jeugdjournaal, wordt toegevoegd aan het presentatieteam van Hart van Nederland. De 33-jarige journalist zal ook nieuwsverhalen gaan maken voor het SBS-programma.

Raijoul, die eerder werkzaam was voor Omroep Brabant, zal vanaf eind januari in dienst treden bij SBS. "Bij Hart van Nederland krijg ik de kans om me verder te ontwikkelen als journalist en presentator", vertelt ze.

"Ik ga me bezighouden met het journalistieke proces op de redactie, het maken van verhalen en presenteren. Dingen die ik heb gedaan bij het NOS Jeugdjournaal en straks bij Hart van Nederland ga doen voor een nieuw publiek."

"Ze heeft de afgelopen jaren haar sporen verdiend als presentator en verslaggever van nieuws, waarbij ze haar publiek altijd centraal stelt. Juist daarom past ze uitstekend bij Hart van Nederland", zegt Hart van Nederland-hoofdredacteur Marc Veeningen over de komst van zijn nieuwe collega.

Momenteel vinden er hervormingen plaats in het programma, dat sinds 1995 wordt uitgezonden. Eerder werd bekend dat presentatrices Gallyon van Vessem en Selma van Dijk (beiden vijftig) gedwongen moesten vertrekken, waarop veel commotie ontstond.

Hun vertrek werd onderwerp van discussie nadat Talpa-eigenaar John de Mol het woord 'houdbaarheidsdatum' gebruikte in gesprek over Van Vessems vertrek in De Wereld Draait Door.