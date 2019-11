Anita Sara Nederlof is vanaf 2 januari te zien als nieuwslezer bij RTL Nieuws. De 29-jarige journalist en presentator vervangt Merel Westrik, die afgelopen zomer afscheid nam bij het nieuwsprogramma.

Nederlof, die eerder presentator was bij RTV Utrecht, is dolblij met haar nieuwe baan. Ze kreeg het nieuws te horen terwijl ze op vakantie was.

"Tijdens mijn reis in Peru belde hoofdredacteur Harm Taselaar me op. 'Je hebt de baan', zei hij. En daar stond ik dan; aan de voet van de Machu Picchu, ver van huis, totaal in de war. Ik ben zó vereerd en blij!", aldus Nederlof.

Samen met Antoin Peters zal Nederlof de uitzendingen van 19.30 uur presenteren. Daarnaast gaat ze in haar eentje het nieuws van 18.00 en 23.30 uur lezen.