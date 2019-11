Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Flipping Bangers

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Will Trichet en Gus Gregory veranderen oude auto's in mooie wagens en proberen er op deze manier twee keer zoveel mee te verdienen.

Documentaire: 2Doc: Don't Be a Dick About It

22.55 - 00.10 uur op NPO 2

De een is bang voor honden, de ander is fan van het programma Survivor. Allebei hebben ze rood haar en zijn ze elkaars beste vriend. Het levert een mooie documentaire op over het Amerikaanse gezinsleven en vriendschap.

Film: Kingsman: The Golden Circle

20.30 - 23.20 uur op Veronica

Eggsy (Taron Egerton) en Merlin (Mark Strong) vertrekken naar de Verenigde Staten, waar bij een aanslag het hoofdkwartier van de 'Kingsman' wordt verwoest.

Film: Grimsby

23.20 - 00.55 uur op Veronica

De broers Nobby (Sacha Baron Cohen) en Sebastian (Mark Strong) zijn als kinderen gescheiden. Nobby weet een verzoening te regelen, maar ontdekt dat zijn kleine broertje Sebastian een dodelijke MI6-agent met een belangrijke missie is.

