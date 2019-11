Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Paleis voor een Prikkie

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Frank en Rogier waren afgelopen zomer te vinden in Hengelo, waar het creatieve duo de huiskamer van Duncan en Angela verbouwde. Ze hebben maar 250 euro om de Griekse sfeer in de woonkamer te brengen.

Realityprogramma: Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Karola is lichamelijk gehandicapt en zoekt op internet naar hulp, maar in plaats daarvan wordt ze beroofd van 50.000 euro. Kees van der Spek ontdekt dat de daders zich schuilhouden in Italië dus hij gaat op pad met een verborgen camera.

Film: Reign of Fire

22.50 - 00.55 uur op Veronica

Quinn (Christian Bale) beschermt een kleine gemeenschap tegen draken. Op een dag verschijnt Van Zan (Matthew McConaughey), die beweert dat hij de manier heeft gevonden om de draken te doden.

Film: The Thomas Crown Affair

20.30 - 22.40 uur op SBS9

Crown (Pierce Brosnan) is het zat dat hij alles kan kopen wat hij wil. Toch zijn er een aantal dingen die hij niet kan krijgen, waardoor hij een aparte hobby heeft: hij steelt waardevolle kunstvoorwerpen.

Film: I Love You Phillip Morris

22.40 - 00.30 uur op SBS9

Steven Russeuur ll (Jim Carrey) realiseert zich dat hij homo is nadat hij zijn leven aan zich voorbij ziet gaan na een auto-ongeluk. Door Stevens nieuwe levensstijl belandt hij uiteindelijk in de gevangenis. Hier wordt hij verliefd op de gevoelige Phillip Morris (Ewan McGregor).

