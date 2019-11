De politie heeft een man aangehouden voor het uiten van doodsbedreigingen jegens columnist en presentator Özcan Akyol. De politie diende hiervoor in de VS via Google een rechtshulpverzoek in.

De doodsbedreigingen werden op 14 juli 2018 in meerdere tweets geuit.

Akyol wordt al lange tijd uitgescholden en bedreigd op sociale media, maar de inhoud van deze tweets leidden ertoe dat hij aangifte deed bij de politie. Volgens Akyol dreigde de man namelijk ook zijn dochter iets aan te doen.

"Door de politie werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld naar de onbekende persoon die de tweets had geplaatst. Om achter de gegevens van de anonieme twitteraar te komen, werd via Google een rechtshulpverzoek in de VS gedaan. Een paar weken geleden ontving de recherche gegevens waarmee de identiteit van een dertigjarige man uit Amsterdam werd achterhaald", stelt de politie in een toelichting.

De politie heeft hem maandagochtend aangehouden en zijn woning in Amsterdam doorzocht. Daarbij zijn goederen in beslag genomen.