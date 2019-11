Voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Televizier-Ring, mogen vanaf volgend jaar ook Netflix-producties en programma's en series van andere video on demand-platforms meedingen naar de prijs. Dat maakt de organisatie maandag bekend.

"Netflix, Videoland, NPO Start en Kijk zijn niet meer weg te denken uit het leven van veel kijkers. Bingewatchen is een begrip geworden en sommige fans verlaten nog maar nauwelijks hun favoriete videoapp", stelt de organisatie in een persbericht.

De titels die kans willen maken op de belangrijkste televisieprijs van Nederland, moeten wel aan enkele eisen voldoen: "Ten eerste moet het gaan om programma's en series van Nederlandse makelij die beschikbaar zijn op de in heel Nederland toegankelijke video on demand (VOD)-platforms, zoals hierboven genoemd. Er kan sprake zijn van coproducties met het buitenland, als de gesproken taal maar voor minimaal de helft Nederlands is (of Fries)."

Televisieprogramma's die kans willen maken op een Gouden Televizier-Ring moeten meer dan 475.000 kijkers hebben getrokken. De meeste online streamingdiensten delen het aantal kijkers echter niet openbaar. Daarom wil de organisatie een jury inzetten, die moet bepalen of een specifieke VOD-productie kwalitatief en populair genoeg is om op de shortlist te verschijnen.

Kwalificatie reeds van start

Hoewel het Gouden Televizier-Ring Gala pas in het najaar van 2020 zal plaatsvinden, is de eerste kwalificatieronde al van start gegaan. Daarin kan ook op VOD-producties gestemd worden.

Nederlandse VOD-producties zijn de laatste jaren in opkomst. Zo produceerde Videoland bijvoorbeeld de populaire reeks Mocro Maffia en gaat de Amerikaanse streamingdienst Netlifx in navolging van de Nederlandstalige serie Undercover (foto) ook een speelfilm coproduceren, waarin gedeeltelijk Nederlands wordt gesproken.

De reeds aangekondigde film Battle of the Scheldt draait om de militaire operatie Slag om de Schelde en zal in november 2020 te zien zijn, 75 jaar na de bevrijding van Nederland.