Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Tim Coronel.

Volgens de kijkers draait het bij Expeditie Robinson al weken helemaal om de bondjes. De fysiek sterkste kandidaten moeten één voor één het veld ruimen. Na de uitschakeling van Kelvin Boerma (Kalvijn) en Thomas Berge lag het voor de hand dat Coronel in de problemen zou komen als hij geen immuniteit zou behalen door de proef te winnen.

Het lukte de autocoureur ditmaal niet. Hij legde het af tegen Eva Cleven, die vervolgens Eva Koreman meenam naar winnaarseiland, waar Hugo Kennis en Shary-An Nivillac nog steeds verbleven. Hoewel Coronel nog zijn best deed om het tij te keren, kon hij niet voorkomen dat hij met een geruime meerderheid naar huis werd gestemd.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gaat er door je hoofd?

"Eigenlijk voelde ik het al wel aankomen. Ik wist dat de kans groot was dat ik weggestemd zou worden als ik de proef niet zou winnen. Tijdens de proef maakte ik zelf een fout. Ik had al snel het gevoel: dit was 'm dan voor mij. Alsof ik gecrasht was tijdens een race. Toen ik hoorde over de brieven (de kandidaten die de brief van hun naasten nog niet hadden gezien, konden hun stemrecht inruilen om de brief alsnog te kunnen openen, red.) had ik nog even hoop, maar dat mocht niet baten. Dat ik werd weggestemd, kwam hard binnen. Maar ik wist dat het eraan zat te komen. Zo voelde het ook toen ik de aflevering zag."

"Het afscheid gaat eigenlijk heel snel. Er gebeuren tienduizend dingen in je hoofd. Toch zet je, zodra je weet dat het avontuur voorbij is, ook vrij snel een knop om. Ik miste mijn familie en wilde dus gelijk mijn telefoon om hen te bellen. Toen zag ik dat ik achttienhonderd berichten had op WhatsApp. Toen ik belde met het thuisfront, waren ze eigenlijk teleurgesteld, omdat ik te vroeg belde en dus niet de finale had gehaald. Ik was nog niet gewenst thuis!"

Had je al snel door dat je medekandidaten jou eruit wilden hebben, omdat je een te sterke speler was?

"Dat werd eigenlijk al wel duidelijk na de gezamenlijke proeven en de samensmelting. Het voelde wel alsof de speren op mij gericht waren, maar ze konden me niet vangen zolang ik zorgde dat ik alles won. Ik wist dat het mijn enige kans zou zijn en dat legt natuurlijk wel extra druk op de proeven. De andere kandidaten staken het overigens ook niet onder stoelen of banken. Ze hebben me meermaals gezegd dat ze me een gezellige gozer vinden, maar dat ze me eruit wilden stemmen omdat ik te sterk was. Hugo was eigenlijk de enige die aangaf samen met mij in de finale te willen staan."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik heb wel het gevoel dat ik voor mezelf het maximale eruit heb gehaald. Natuurlijk had ik er wel langer in willen zitten, maar ik had mezelf wel echt voorgenomen om van elk moment te genieten - ook van de proeven - en dat heb ik gedaan. Toch heb je uiteindelijk ook bondgenoten nodig. Als Kim (Kötter, red.) haar proef op Duivelseiland van Akwasi had gewonnen en was teruggekomen, dan waren Kalvijn en Thomas er misschien niet uit gestemd. Tijdens de eilandraad waarbij Thomas werd weggestemd, had ik achteraf een extra stem moeten inzetten. Ik dacht dat we het zouden redden. Over dat soort dingen had ik misschien beter kunnen nadenken. Toch ben ik blij dat ik er onbevangen in ben gegaan en niet te veel heb stilgestaan bij complotjes. Ik ben lekker mezelf gebleven en heb van elke seconde genoten."

Kijkers uiten via Twitter hun frustratie dat de 'echte Robinsons' eruit worden gestemd en dat het dit seizoen alleen maar om bondjes draait. Heb jij dit ook zo ervaren?

"Nu ik de afleveringen op televisie zie, merk ik wel dat die bondjes erg spelen. Maar toen ik zelf op het eiland zat, had ik dat minder door. Ik was vooral bezig met vissen, eten regelen en het eiland verkennen. Ik vind het leuk dat het publiek zo warm op mij reageert, maar ik leg mijn uitschakeling bij mezelf neer. Ik had die proef gewoon moeten winnen. Ik wist waar ik aan begon toen ik besloot mee te doen. Ik snap ook wel waarom het spel zo gespeeld wordt. Ik zou hetzelfde doen bij een sterkere speler als ik hen was. Het is eten of gegeten worden. Iedereen moet het spel zo spelen dat ze zelf de meeste kans maken. Ik had Fien (Vermeulen, red.) op een gegeven moment huilend op mijn schouder, omdat ze bang was dat ze er niet goed vanaf zou komen door haar tactiek, maar ik heb haar toen geadviseerd te doen wat voor haar nodig was om in het spel te blijven."

Wat heb je over jezelf geleerd tijdens je deelname?

"Dat eerlijkheid bij mij altijd overwint. En ook bij de kijkers, blijkt uit de leuke reacties die ik krijg. Het is echt ontploft: ik krijg duizenden berichten. Ik heb geleerd om met een rechte rug in het leven te staan. Als je trots op jezelf bent, kun je het maximale eruit halen."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Als ik één iemand moet noemen, dan Roy (Donders, red.). Wat een leuke gozer is dat. Op televisie komt hij heel anders over dan hoe ik hem heb meegemaakt. Als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt ... Hij heeft me echt verrast. Verder vond ik het jammer dat Kalvijn zo snel weg was. Hem had ik er wel langer in willen hebben. Hij is nog een jong broekie, maar hij staat recht in het leven. Met ons team gingen spelletjes altijd automatisch en daarom wonnen we zoveel. We hadden Kim als een soort moeder-overste bij ons. Er was meteen respect naar elkaar en dat vond ik mooi."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Als je naar de bondjes kijkt, zou het logisch zijn dat Mariana (Verkerk, red.) de volgende is. Maar tegelijkertijd is zij niet echt een bedreiging voor de rest. Het ligt er dus aan hoe strategisch ze het gaan spelen. Hoe dan ook gun ik het Hugo het meest om te winnen."