De pornofilm die Goedele Liekens vorige week aankondigde te maken, is onderdeel van een campagne tegen verspreiding van kinderporno. Dat laat de Belgische stichting Child Focus, die zich inzet voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, in gesprek met de Belgische krant Het Nieuwsblad weten.

Liekens meldde op 15 november dat ze haar eerste pornofilm zou maken. "Eindelijk kan ik het vertellen. Ik lanceer heel binnenkort mijn eerste pornofilm, Chalet. Niet 'zomaar' natuurlijk, maar wel om de grootste misvatting van porno de wereld uit te helpen", zei ze daarover.

Het door de bekende seksuologe aangestipte misverstand is dat kinderporno geen porno is, aldus de stichting. "Het zijn beelden van kindermisbruik."

In de korte film, die maandag verscheen, zijn twee volwassen acteurs te zien die seks met elkaar hebben. Wat lijkt op een conventionele pornoscène, is in werkelijkheid een reconstructie van een onderschepte video, waarin te zien is hoe een achtjarige meisje verkracht wordt door een volwassen man. De video moet volgens de makers een schokeffect bewerkstelligen en het publiek en de instanties "wakkerschudden".

Volgens Child Focus stijgt het aantal kindermisbruikmeldingen exponentieel. "Deze problematiek is schokkend, maar het is realiteit. Hoog tijd om er een topprioriteit van te maken."