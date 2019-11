Chinese Dromen van documentairemaker Ruben Terlou heeft op zondag met de eerste aflevering 793.000 kijkers getrokken. Het vierluik over de dromen van Chinezen over de toekomst van hun land, liefde en hun kinderen belandde daarmee op de negende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

Het is de Terlou's derde documentairereeks over China. In 2016 maakte de documentairemaker Langs de oevers van de Yangtze, over de contrasten in China. In 2018 volgde Door het hart van China, waarin Terlou het land doorkruist van het uiterste noorden tot het diepste zuiden.

Bijna traditioneel was het NOS Journaal van 20.00 uur van de NPO het best bekeken programma, met 1.829.000 kijkers. Maestro, eveneens van de NPO, eindigde op plek twee; 1.778.000 mensen stemden op het programma af. Het best bekeken programma van een commerciële zender was Expeditie Robinson op RTL 4, met een derde plaats en 1.583.000 kijkers.

Ruim een miljoen kijkers zagen Max Verstappen via Ziggo Sport de Grand Prix van Brazilië winnen. De registratie van de autorace was daarmee goed voor een vierde plek in de kijkcijfer top-25. Studio Voetbal werd bekeken door 646.000 mensen en belandde daarmee op de twaalfde plek.