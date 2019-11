Het lied Het Dorp van Wim Sonneveld is zondag door de kijkers van het SBS6-programma Het mooiste liedje verkozen tot het mooiste liedje van Nederland. Het nummer eindigde na de stemming bovenaan in de top tien van muzieknummers die een vakjury had opgesteld.

In Het Dorp bezingt de in 1974 overleden cabaretier en zanger Sonneveld melancholisch de invloed van de vooruitgang op zijn fictieve geboortedorp.

Op plek twee eindigde Zeg me dat het niet zo is van de Frank Boeijen Groep. Avond van Boudewijn de Groot belandde op de derde plaats.

In de live uitgezonden finale zongen Nederlandse zangers de tien populairste liedjes die de weken ervoor door kijkers waren gekozen. Ze konden kiezen uit vijftig nummers in het door Johnny de Mol gepresenteerde programma. Jan Dulles zong Het Dorp.

De finale van Het mooiste liedje trok zondag 595.000 kijkers, goed voor een zeventiende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's. De eerste aflevering van het programma ging op 13 oktober van start met 731.000 kijkers.

Of er een tweede seizoen van het Het mooiste liedje komt, is nog niet bekend, zo liet een woordvoerder van producent Talpa weten aan NU.nl