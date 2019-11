Ruim 1,7 miljoen mensen hebben zaterdag naar de intocht van Sinterklaas op NPO3 gekeken, volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Dat is net iets minder dan vorig jaar: toen trok de intocht 1,9 miljoen kijkers.

De Sint kwam dit jaar per stoomtrein aan in Apeldoorn, waar ongeveer 25.000 toeschouwers op hem stonden de wachten. Dit jaar bestond zijn gevolg voor het eerst uitsluitend uit roetveegpieten. De burgemeester van Apeldoorn was erg tevreden en sprak van een "fantastische dag".

De EK kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland trok bijna 2,6 miljoen kijkers. Er werden geen doelpunten gescoord.