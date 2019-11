Disney+ gaat The Simpsons ook in de originele 4:3 beeldverhouding aanbieden. De streamingdienst biedt hiermee een oplossing voor klachten van haar abonnees dat sommige visuele grappen van de animatie verpest worden doordat ze uitgezonden worden in de moderne 16:9 beeldverhouding, meldt de Los Angeles Times vrijdag.

Om tot de tegenwoordig gebruikelijke 16:9 beeldverhouding te komen, heeft Disney+ de boven- en onderrand van het zichtbare 4:3 beeld van The Simpsons weggesneden. Fans van de serie viel het op dat hierdoor beeldgrappen niet goed zichtbaar waren en er volgden klachten.

In een verklaring zegt Disney toe dat ze haar klanten de mogelijkheid gaat bieden om de eerste 19 seizoenen van The Simpsons te bekijken in de oorspronkelijke 4:3 beeldverhouding. Die eerste seizoenen van de animatieserie zijn geproduceerd in die, inmiddels verouderde beeldverhouding.

De fans van de serie van zender FOX moeten tot begin 2020 wachten tot de extra kijkoptie beschikbaar is via de streamingdienst. Of dit ook geldt voor de Nederlandse abonnees is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Simpsons fans klachten hebben over het beeldformaat van hun geliefde serie. In 2014 deed de Amerikaanse kabelzender FXX met een soortgelijke aanpassing stof opwaaien.