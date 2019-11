Het Gesprek met de minister-president op NPO1 is vrijdagavond bekeken door 982.000 mensen. Daarmee staat het interview op de negende plek in de best bekeken programma's van vrijdag.

Rob Trip sprak met Mark Rutte over onder meer de vluchtelingenproblematiek in Turkije, het wel of niet geïnformeerd zijn over het bombardement in Irak met tientallen burgerdoden als gevolg en de stikstofcrisis.



Het NOS Journaal van 20.00 uur en The voice of Holland wisselden van positie ten opzichte van vorige week vrijdag. Het journaal is met 2.308.000 kijkers het best bekeken programma. The voice wist 1.969.000 kijkers en staat op plek twee.

Beau van Erven Dorens versloeg met zijn talkshow op RTL 4 concurrent Jeroen Pauw. Beau trok 982.000 kijkers en bezet daarmee de tiende plaats. Pauw valt met 901.000 kijkers net buiten de top tien.