Het Ik Vertrek-stel Hans en Karin, dat bekend staat als De Scheetjes, is vanaf begin 2020 te zien in een spin-off van dat programma. In het zesdelige De Scheetjes: bouwen op Bonaire is te zien hoe het koppel op Bonaire hun mini-golfbaan probeert uit te breiden met een resort en een zwembad.

In 2016 vertrok het stel naar Bonaire. Na aanvankelijke opstartproblemen kwam hun mini-golfbaan van de grond.

Het AVROTROS-programma Ik Vertrek heeft met Chateau Meiland een eerdere spin-off. De reality serie over de familie Meiland won in oktober de Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma.

De Scheetjes: bouwen op Bonaire is te zien op SBS 6. De precieze uitzenddata en -tijden zijn nog niet bekendgemaakt.