Montenegro heeft, een week na de aankondiging dat het land niet zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival in 2020, de reden hiervoor opgegeven. De directeur van de Montenegrijnse omroep RTCG zegt vrijdag in een verklaring dat de aanschaf van vijf auto's zwaarder weegt vanwege matige Songfestival-resultaten in voorgaande jaren.

Volgens omroepdirecteur Bozidar Sundic rechtvaardigen de meest recente Songfestival-resultaten van Montenegro de uitgaven voor deelname niet. "Deelname aan het Eurovisie Songfestival kost ongeveer 130.000 euro. Onze vertegenwoordigers hebben meestal bescheiden resultaten behaald en komen nauwelijks in aanmerking voor de grote finale."

"Ons plan is om vijf nieuwe auto's te kopen", licht de omroepdirecteur de bestemming van de uitgespaarde 130.000 euro toe. "Daarmee verbeteren we de veiligheid van onze mensen, aangezien zij meer dan 1.000 kilometer per dag rijden."

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 12 en 14 mei in Rotterdam. De finale is op zaterdag 16 mei in diezelfde stad. Dit jaar won de Nederlander Duncan Laurence het Songfestival in Tel Aviv met het nummer Arcade.