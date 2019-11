De Net5-talkshow Ladies Night van presentatrice Merel Westrik gaat sowieso tot na de kerst door. Jildou van der Bijl, creatief directeur van de vrouwenzender, heeft dit vrijdag bevestigd in de talkshow Beau.

Natuurlijk. We zijn nog maar net begonnen", antwoordt Jildou van der Bijl op de vraag van Beau van Erven Dorens op de vraag of er een tweede seizoen komt van Ladies Night. "We zijn nog aan het bouwen. Dus natuurlijk komt er een tweede seizoen. Of tweede seizoen: we hebben geen tweede seizoen, we gaan gewoon door na de kerst."

Westrik vult Van der Bijl aan dat de show "Tot de zomer" doorgaat. Het zou de presentatrice leuk lijken om milieuactiviste Greta Thunberg of prinses Amalia in haar wekelijkse talkshow te gast hebben, "het liefst tegelijk".

Na een veelbelovend begin met 378.000 kijkers zakte Ladies Night op 13 november naar onder de 200.000 kijkers. Net5 programmadirecteur Linda de Mol zei eerder dat ze een "lichte depressie" zou krijgen als dat zou gebeuren.