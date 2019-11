Talpa en Linda de Mol zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma, dat in het komend jaar op zaterdagavond wordt uitgezonden. In de nog titelloze show wordt geld opgehaald voor gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

Het entertainmentprogramma meldde donderdag in de uitzending dat het gaat om een programma waarin teams van bekende Nederlanders verschillende spelletjes spelen, maar volgens Talpa wordt nog afgestemd hoe de show er precies gaat uitzien.

Wel is duidelijk dat het programma met De Mol in het nieuwe jaar op zaterdagavond wordt uitgezonden.

"In dit programma worden mensen geholpen die een flinke financiële steun in de rug kunnen gebruiken", aldus Talpa. "Momenteel roept Linda mensen op om bekenden aan te melden bij wie dit geld heel goed terechtkomt." Op een later tijdstip zal Talpa meer details over de show prijsgeven.

De Mol, die begin 2019 overstapte van RTL naar Talpa, nam bij haar verhuizing onder meer de programma's Ik hou van Holland en Miljoenenjacht mee. De zaterdagavondshows Weet ik veel en Oh, wat een jaar zijn echter bij RTL gebleven, zo werd besloten na een rechtszaak waar vorige maand een oordeel in werd uitgesproken.

De presentatrice is echter niet van plan om nieuwe formats hier op te laten lijken. "Ik kan dezelfde formats net iets anders gaan doen, maar ik wil liever proberen met iets helemaal nieuws te komen", vertelde ze eerder in Ladies Night.