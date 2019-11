Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: 90 Days To Wed

20.30 - 22.30 uur op TLC

Opnieuw hebben zeven Amerikanen een potentiële partner gevonden in het buitenland, en opnieuw hebben ze slechts negentig dagen om uit te vinden of het ware liefde is.

Misdaadserie: Flikken Rotterdam

20.35 - 21.25 uur op NPO1

Daniel en zijn religieuze sekte openen met succes een aanval op het internet. Als extra zekerheid houdt hij een groep kinderen gegijzeld. Esther besluit ondertussen de banden met haar ex te verbreken.

Documentaire: Louis Theroux: Mothers on the Edge

20.25 - 21.30 uur op NPO3

Ongeveer een op de vijf nieuwe moeders ondervindt psychische problemen voor de eerste verjaardag van hun kind. Louis Theroux keert terug naar het Verenigd Koninkrijk en zoekt het uit. Wat gaat er schuil achter hun crisis?

Film: Breakdown

22.00 - 23.50 uur op Veronica

Wanneer Jeff (Kurt Russell) en Amy (Kathleen Quinlan) in het midden van een woestijn stranden, komt hun reis plotseling tot een einde. Amy krijgt een rit naar een restaurant, maar wanneer ze lang wegblijft, raakt Jeff ongerust.

Horrorfilm: The Grudge

22.30 - op 00.15 uur op SBS9

Medisch studente Karen (Sarah Michelle Gellar) loopt stage in Japan. Wanneer een verpleegster niet op komt dagen voor haar werk, gaat Karen in haar plaats naar een vervallen huis. Het huis blijkt behekst te zijn.

