PowNed gaat een zaak tegen de publieke omroep starten omdat het vanaf oktober zijn programma #Onrecht niet meer via het eigen YouTube-kanaal mag vertonen. De omroep is het er niet mee eens dat het programma met Bram Krikke en Dennis Schouten alleen via de NPO zelf te bekijken is.

"De NPO wil televisie spelen op internet", zegt PowNed-voorzitter Dominique Weesie, die het niet eens is met het nieuwe besluit van de publieke omroep, dat per 1 oktober geldt.

Wanneer omroepen afleveringen van hun programma's wel via YouTube uitzenden, staat hen een boete van ruim 500.000 euro te wachten.

"Als er één omroep is die gepakt wordt met dit nieuwe beleid, dan is PowNed dat wel. Online zijn wij namelijk de grootste omroep. En dat bevalt de NPO niet. De NPO heeft namelijk de ambitie zelf een grote speler te worden online."

'Materiaal verstopt voor jongeren'

PowNed is naar eigen zeggen na drie afleveringen van #Onrecht "onder protest" gestopt met het via YouTube uitzenden van het programma.

"Gevolg is wel dat met belastinggeld geproduceerd materiaal nu domweg wordt 'verstopt' voor jongeren. De cijfers bewijzen het. Daar waar Bram en Dennis bij ons gemiddeld 1,15 miljoen kijkers hadden per filmpje, daar worden zij via de NPO nog maar half zo goed bekeken."

Volgens PowNed stelden zij een compromis voor, wat inhield dat de afleveringen via zowel YouTube als de NPO werden uitgezonden. De publieke omroep zou dit hebben afgewezen, omdat de twee video's dan met elkaar zouden concurreren in de zoekresultaten.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de NPO.