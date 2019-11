Netflix gaat aanpassingen doorvoeren in de documentaireserie The Devil Next Door, meldt Variety. Eerder deze week schreef de Poolse premier Mateusz Morawiecki een brief aan de streamingdienst met het dringende verzoek het materiaal te herzien.

In de nieuwe serie, die over het proces tegen de vermeende kampbeul John Demjanjuk gaat, werd eerder de suggestie gewekt dat Polen verschillende nazikampen had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gebruikte landkaart maakte volgens de premier niet duidelijk genoeg dat het land destijds bezet was door Duitsland, en dus niet verantwoordelijk is geweest voor de beruchte vernietigingskampen.

"Het is belangrijk om de herinneringen en de waarheid over de Tweede Wereldoorlog en de holocaust in ere te houden", schreef Morawiecki aan Reed Hastings, de CEO van Netflix. "Deze kaart geeft het verkeerde beeld dat Polen verantwoordelijk is voor de dodenkampen, terwijl het in werkelijkheid ten tijde van die oorlog bezet was door Duitsland."

Netflix reageert nu tegenover Variety: "Om meer informatie te geven aan onze abonnees over de belangrijke zaken in deze documentaire, en om misverstanden te voorkomen, zullen we in de komende dagen teksten toevoegen aan de kaarten die in de serie verschijnen."

"Hierdoor zal het duidelijker worden dat de vernietigings- en concentratiekampen in Polen werden gebouwd en beheerd door het Duitse naziregime, dat het land binnen was gevallen en het bezet hield tussen 1939 en 1945."