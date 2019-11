For One Night Only, het programma waarin bekende Nederlandse mannen uit de kleren gaan om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker, is donderdagavond door 813.000 mensen bekeken.

Onder anderen Jan Versteegh, Simon Keizer, Peter Faber en Thijs Römer leerden danspasjes van choreograaf Kenzo Alvares om op het podium in het Theater Amsterdam voor een publiek uit de kleren te gaan. Op televisie werden geslachtsdelen niet getoond, aan het aanwezige publiek wel.

De Nederlandse versie van de populaire serie This is us, Dit zijn wij, is donderdagavond van start gegaan met 862.000 kijkers.

Het best bekeken programma van de donderdagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur waar 1,76 miljoen mensen naar keken.