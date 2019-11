Taylor Swift maakt vrijdag via sociale media bekend dat er een documentaire over haar leven in de maak is, maar zegt tegelijkertijd dat de Netflix-productie op losse schroeven is komen te staan. De zangeres is het niet eens met het feit dat er uitsluitend nieuwe muziek wordt gebruikt.

Aanleiding voor Swifts protestbrief is haar aangekondigde optreden tijdens de American Music Awards. De 29-jarige zangeres wordt daar op 24 november geëerd als artiest van het decennium en wilde daarom een medley van haar bekendste nummers spelen, maar dat is volgens haar managers niet toegestaan.

Optreden met oude liedjes op televisie, zou een vorm zijn van het opnieuw opnemen van haar muziek. Volgens Swifts contract is dat pas vanaf 2020 toegestaan. Managers Scott Borchetta en Scooter Braun zouden tevens het gebruik van oudere muziek voor de Netflix-documentaire hebben geweigerd.

Swift zou alleen toestemming krijgen als ze aan twee eisen voldoet, schrijft ze. "Als ik volgend jaar geen nieuwe opnames maak van mijn nummers (wat ik wettelijk gezien mag en waar ik ook naar uitkijk), en als ik zou stoppen met praten over Borchetta en Braun."

Via haar bericht laat Swift weten dat haar optreden bij de AMA's en de Netflix-documentaire voor nu onzeker zijn.