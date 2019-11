De 23-jarige Splinter Chabot, presentator en oud-voorzitter van de JOVD, mag zich de Best Geklede Man van 2019 noemen, aldus Esquire. Hij is tevens de jongste kandidaat ooit die er met deze titel vandoor gaat.

Donderdagavond tijdens de jaarlijkse uitreiking door het lifestyleblad voor mannen, ontving Chabot zijn prijs uit handen van actrice Elise Schaap, Esquire redacteur Jonathan van Noord en hoofdredacteur Arno Kantelberg.

Mede-genomineerd waren Pieter de Waard (voorzitter Telstar), Willem de Bruin (rapper), Yung Felix (hiphopartiest), Frank van der Lende (radio-dj), Kenneth Pérez (voetbalanalist)en Edson Sabajo (medeoprichter Patta)

Al 22 jaar kiest Esquire de Best Geklede Man van Nederland. Pim Fortuyn was de eerste, Humberto Tan de tweede. Chabot neemt het stokje over van presentator Daan Boom, de winnaar van 2018.