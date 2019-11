Jurre Geluk en Kaj van der Ree nemen de presentatie over van het programma Proefkonijnen. De nieuwe reeks is vanaf 13 januari 2020 op BNNVARA te zien.

Geluk en Van Der Ree nemen de presentatie over van Jan Versteegh en Geraldine Kemper, die in 2017 voor het laatst in het programma te zien waren. Van 2011 tot en met 2015 waren Valerio Zeno en Dennis Storm te zien in Proefkonijnen.

Geluk, bekend als presentator van Je Zal Het Maar Hebben en Spuiten en Slikken, laat in een persbericht weten scheikunde te hebben laten vallen op school, omdat hij er niet goed genoeg in was. "Ik vind het heel vet dat ik zo een inhaalslag kan maken en wetenschap toegankelijk kan maken voor mensen zoals ik."

Van Der Ree, radio-dj bij 3FM en YouTuber, zegt altijd al bezig te zijn geweest met het opzoeken van grenzen. "Nu heb ik daar eindelijk een goede reden voor en kan ik me als proefkonijn inzetten voor de wetenschap."

In het programma van BNNVARA beantwoorden de presentatoren minder voor de hand liggende wetenschappelijke vragen door middel van experimenten waarbij hun lichamen centraal staan.