Acteur Cas Jansen is binnenkort weer te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. In de uitzending van RTL Boulevard bevestigt Jansen dat hij de rol van Julian Verduyn weer op zich zal nemen.

Jansen was van 1996 tot 1999 in de dagelijkse soap te zien. Hij belooft de kijkers dat zijn personage "de boel flink gaat opschudden". Hij verklapt alvast dat er spannende dingen te gebeuren staan in Meerdijk, de fictieve plaats waar de serie zich afspeelt.

De acteur heeft zin om weer in de huid van Julian te kruipen en vindt het leuk om te merken dat de soap nog steeds zo leeft bij de kijkers. Het is nog niet duidelijk wanneer Jansen voor het eerst weer in GTST te zien is.

Na zijn jaren in GTST acteerde Jansen onder meer in series als 't Vrije Schaep, S1ngle en De 12 van Oldenheim. Ook was hij te zien in films als De Hel van '63, Vet Hard en de Mees Kees-reeks.

Eerder deze week werd bekend dat acteurs Britt Scholte en Floris Bosma uit de soap worden geschreven. Zij speelden de personages Kimberly Sanders en Rover Dekker.