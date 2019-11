Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Dit zijn wij

20.35-21.25 uur op NPO1

Dit zijn wij draait om Anna en Johan, die op het punt staan ouders van een drieling te worden. Ook Katja, Kasper en Edgar, die hun leefstijl helemaal gaan veranderen, worden gevolgd.

Special: For One Night Only: he-le-maal naakt

20.30-22.30 uur op Net5

Acht BN'ers gaan helemaal uit de kleren voor een goed doel: meer aandacht creëren rondom prostaat- en teelbalkanker.

Reportageserie: Dienders

21.45-22.40 uur op NPO3

BNNVARA neemt een kijkje in Rotterdam en volgt acht mannen en vrouwen in opleiding aan de politieacademie.Zij moeten hard werken in de door criminaliteit geplaagde stad.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO3

De Keuringsdienst van Waarde gaat uitzoeken hoe het zit met vloerbrood, want dat wordt niet echt op de vloer gebakken. Maar waar komt het wel vandaan?

Animatiefilm: Brave

20.30-22.10 uur op SBS9

Merida is de impulsieve dochter van koning Fergus en koningin Elinor. Vanaf jonge leeftijd wordt ze door haar moeder voorbereid op de troon. Merida gaat echter veel liever haar eigen gang.

