Twee jaar na haar optreden in het televisieprogramma Beste Zangers, wordt Tania Kross nog steeds aangesproken op haar vertolking van Barcelona, vertelt ze in NRC.

In de uitzending zong ze het nummer, dat oorspronkelijk werd uitgevoerd door Freddie Mercury en Montserrat Caballé, in duet met Tommie Christiaan.

"Dat is alweer twee jaar geleden, maar nog altijd schieten volwassen mannen me in de supermarkt aan om te bekennen dat ze daarom moesten huilen", aldus Kross in gesprek met de krant.

"Onlangs kwam een vrouw naar me toe. Ze pakte de rand van mijn boodschappenkar. Dit wordt een lang verhaal, dacht ik. 'Ik was televisie aan het kijken met mijn Kees', zegt ze. 'Een beste man, hoor, maar ja, ehm…' In haar stem klonk door dat het leven met hem emotioneel op dood spoor zat."

"'Je zong Barcelona', vervolgde ze, 'en plotseling pakte Kees mijn hand. Ik keek opzij en zag dat hij tranen in zijn ogen had.' Alsof ze voor het eerst ontdekte dat haar man kon voelen. Dat is waarom ik zing."

'Muziek kent geen barrières'

In haar nieuwe theatershow, Van Mozart tot Madonna, zingt de 43-jarige Kross in meerdere talen. "Muziek kent geen barrières. Waarom zou je ze opwerpen?"

"Met mijn vader brulde ik vroeger thuis luidkeels de songs van Blood, Sweat & Tears, en in het kerkkoor van mijn tantes fluisterzong ik het Ave Maria. In de kerkbanken zag ik dan mensen ontroerd raken."