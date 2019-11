De wekelijkse talkshow van Merel Westrik op Net5, Ladies Night, is onder de 200.000 kijkers gezakt. Programmadirecteur Linda de Mol zei eerder dat ze een "lichte depressie" zou krijgen als dat zou gebeuren.

Woensdag keken er 184.000 mensen naar de talkshow waarin onder anderen Olcay Gulsen en Carolien Borgers op bezoek waren. Het programma begon enkele weken geleden nog met 378.000 kijkers.

"Als je ziet dat Beau op RTL 4 op een woensdagavond gemiddeld 350.000 kijkers heeft, dan denk ik dat we reëel moeten zijn en alles boven de 200.000 oké is. Van 250.000 word ik blij, bij 300.000 hang ik de vlag uit en onder de 200.000 heb ik een lichte depressie", aldus De Mol voorafgaand aan de eerste uitzending in De Wereld Draait Door.

Naar de concurrerende talkshows bij NPO1 en RTL 4 keken meer mensen: Pauw werd door 1,05 miljoen mensen bekeken, Beau door 475.000 mensen. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,98 miljoen mensen naar keken.