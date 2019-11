Jesse Klaver heeft een plek gekregen in de Time 100 Next-lijst van Time Magazine. Voor de lijst werden honderd mensen gekozen waarvan verwacht wordt dat ze de toekomst kunnen vormen en veranderen.

Het is de eerste keer dat de lijst als toevoeging aan de Time 100 met meest invloedrijke mensen van het moment is gepubliceerd. Klaver is de enige Nederlander die de lijst wist te halen. Naast de politicus staan ook zangeressen Camila Cabello en Billie Eilish in de lijst.

Op de website van Time Magazine valt te lezen dat ze de leider van GroenLinks zien als belangrijke invloed op de 'groene golf' die momenteel plaatsvindt in de Europese Unie. Ze prijzen Klaver voor de opkomst van zijn partij in de afgelopen jaren.

Klaver zegt in een eerste reactie tegenover RTL Boulevard zich "zeer vereerd" te voelen door de keuze van Time Magazine. "Het zegt vooral veel over die hele groene beweging en jongeren die de straat opgaan om verandering af te dwingen. Daar ben ik heel trots op."