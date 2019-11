Caroline Tensen staat ondanks haar jarenlange ervaring in de televisiewereld altijd open voor ideeën van jonge televisiemakers.

"Als ik straks met een nieuwe ploeg weer programma's ga maken, zeg ik aan het begin:

'Jongens, ik heb dan wel dertig jaar televisie-ervaring, maar voor mij is het ook weer

nieuw. Als je iets ziet dat beter kan, zég het'", vertelt de 55-jarige Tensen in Beau Monde.

De presentatrice vindt het spannend om zelf naar kritiek te vragen, maar zegt dat het haar veel brengt. "Bij grote shows vraag ik ook altijd of er iemand mee wil kijken en kritiek geven. Er is altijd verbetering mogelijk en ik wil blijven leren."

Tensen stapte vorig jaar over van AVROTROS naar RTL. Ze was onlangs te zien in een vernieuwde versie van Het Spijt Me, maar dat programma werd vroegtijdig van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers. Verder neemt ze samen met Natasja Froger en Angela Groothuizen de presentatie over van Five Days Inside, dat eerder door Beau van Erven Dorens werd gedaan.