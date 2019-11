Het programma Beste Zangers komt op 21 december met een kersteditie. Verschillende artiesten zingen voor die gelegenheid niet elkaars liedjes maar hun favoriete kerstliedjes, maakt AVROTROS woensdag bekend.

Onder anderen OG3NE, Jan Dulles, Gerard Joling, Willeke Alberti en Edsilia Rombley zijn in de kerstspecial te zien. Trijntje Oosterhuis zal Have yourself a merry little Christmas ten gehore brengen. Jeroen van der Boom zingt zijn favoriet Let it snow.

De speciale kerstaflevering van het AVROTROS-programma is op 21 december om 21.30 uur te zien op NPO1. Het programma wordt opgenomen in een studio.

Het is niet de eerste keer dat Beste Zangers komt met een speciale aflevering. In mei zongen de deelnemers hun favoriete songfestivalliedjes.