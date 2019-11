Luuk Ikink heeft geleerd van de journalistieke fouten die RTL Boulevard in 2018 maakte bij de berichtgeving over de affaire van Humberto Tan. Nu er met Bridget Maasland weer een RTL-collega in opspraak is, vanwege haar relatie met André Hazes, wil hij dat beter aanpakken. Dat vertelt de presentator dinsdag in het radioprogramma Veronica Inside.

Ikink zegt geleerd te hebben van het feit dat de affaire van Tan bij RTL Boulevard aanvankelijk met de mantel der liefde werd bedekt: "Ik kan me niet zo goed herinneren waarom we dat niet snel genoeg hebben opgepikt. Na een tijdje deden we dat wel, maar toen waren we al te laat, dus dat is gewoon een fout geweest."

"Maar het is voor ons als redactie wel gek dat het nu weer een naaste collega is. Maar het is voor ons ook wel nieuws. Dus moeten we dat brengen, en doen we dat ook."

De presentator kreeg in het interview met Wilfred Genee voor de voeten geworpen dat Maasland door RTL Boulevard enigszins in bescherming wordt genomen omdat ze een directe collega is. Ikink ontkent dat en gaat ook nog in op de Twitter-berichten die hij verstuurde naar aanleiding van alle ophef over de ontstane relatie tussen de volkszanger en de RTL Boulevard-presentatrice: "Zondag zat ik alles na te lezen en toen kwam ik op Bridgets Instagram-pagina en die van haar zoontje. Daar werden zulke smerige dingen geschreven. Daar heb ik toen wat tweetjes over geschreven."

RTL Boulevard gaat het onderwerp volgens Ikink ook de komende tijd niet uit de weg: "Maandag hebben we bijvoorbeeld ook het nieuws gebracht over de kus die André en Bridget elkaar jaren terug al hebben gegeven. Als entertainmentprogramma kunnen wij niet om dit nieuws heen. Bridget komt dus zeker nog aan de beurt."