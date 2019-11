Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor de dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd: baby in het buitenland

20.30 - 23.35 uur op Net5

Jennifer Hoffman volgt vier dames die een kind verwachten in het buitenland. Zoals Marceline, die in Suriname vrijwel zonder voorbereiding een kind op de wereld zet.

Realityprogramma: De Rijdende Rechter

22.20 - 22.25 uur op NPO1

Wil en Marcel worden gek van de perenbomen van hun buren. Er komen namelijk veel wespen op af en Marcel is allergisch voor deze dieren. De buren vinden het geklaag maar overdreven.

Ook dit is in november op tv te zien

Comedyserie: Fleabag

21.30 - 22.05 uur op Net5

Phoebe Waller-Bridge brak in de afgelopen jaren door met Killing Eve en Fleabag. Nu is ze zelfs gevraagd om mee te schrijven aan het script voor de 25e James Bond-film.

Film: Unbroken

20.30 - 23.10 uur op SBS9

Unbroken is het waargebeurde verhaal van de hardloper en beroepsmilitair Louis Zamperini. In 1936 nam Zamperini deel aan de Olympische Spelen en tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij in militaire dienst.

Deze films en series staan vanaf november op Netflix

Film: Gravity

23.10 - 0.50 uur op SBS9

Tijdens de ruimtewandeling van Ryan Stone (Sandra Bullock) en Matt Kowalski (George Clooney) gaat de door hen gebruikte shuttle kapot. Ze bevinden zich hulpeloos in de ruimte en vestigen hun hoop op een Russisch ruimtestation.

Bekijk ook de tien beste films die nu op Netflix staan