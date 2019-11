Jennifer Hoffman ontwikkelde tijdens de opnamen van Grenzeloos verliefd: baby in het buitenland een band met de vier zwangere vrouwen die ze volgde voor het programma. Ze beleefden intensieve dagen tijdens de opnamen en hebben via sociale media nog steeds contact. De vierdelige serie is vanaf dinsdag te zien en wordt gepresenteerd door Hoffman.

"Ik heb nu nog steeds contact met de vrouwen. Het voelde alsof we vriendinnen waren", vertelt de presentatrice aan NU.nl. Tijdens de serie worden vier zwangere Nederlandse vrouwen gevolgd die zijn geëmigreerd voor de liefde. "Het zijn stuk voor stuk leuke, bijzondere en stoere vrouwen." De 38-jarige presentatrice was enorm betrokken bij de deelnemers. "Ik was op vakantie en vroeg mij opeens af: is ze al bevallen?"

De stellen worden gevolgd in Oeganda, Ghana, Suriname en de Filipijnen. De periode voor de bevalling en het eerste levensjaar van het kind wordt in beeld gebracht. Ook is zichtbaar tegen welke dilemma's de stellen aanlopen. "Het was ontzettend leuk en bijzonder om de stellen te mogen volgen. En we deden het met een heel klein ploegje, dat maakte het heel intiem. Ik kon soms echt uitkijken naar bijvoorbeeld etentjes met de vrouwen."

De ontwikkeling bij de vrouwen vond Hoffman mooi om te zien. "Ze zitten daar voor de liefde, maar zodra de baby er is beseffen ze: ik heb nu een kind. Sommige vrouwen kwamen tot het besef dat ze bijvoorbeeld willen dat de opa's en oma's uit Nederland dichterbij wonen."

'Baby's worden gestolen in Oeganda'

Waar de actrice en presentatrice het land Suriname enorm gezellig vond met een warme cultuur, was dat in Oeganda het tegenovergestelde. "Het is daar heel gevaarlijk. Baby's worden bijvoorbeeld gejat. Dat land heeft veel indruk op mij gemaakt. En het stel dat daar woont ook: het is zo indrukwekkend wat ze daar doen."

Daarnaast vond Hoffman het interessant om de cultuurverschillen binnen een relatie te zien. Ze heeft zelf een partner uit Amerika. Of ze ooit zelf zou emigreren voor de liefde, weet ze niet.

Naast deze presentatieklus is Hoffman in januari 2020 te zien als presentatrice van het tweede seizoen van Genaaid. In 2018 was ze genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster als beste actrice in de hitserie De Luizenmoeder. "Ik heb dit jaar alleen maar gepresenteerd en ik mis het acteren wel. Maar er staan weer mooie klussen op de planning. Ik ben dankbaar dat ik het kan combineren."

Grenzeloos Verliefd: Baby in het Buitenland is vanaf 12 november wekelijks te zien om 20.30 uur bij Net5.