Anna Nooshin gaat in het BNNVARA-programma Mooier wordt het niet de steeds groter wordende rol van schoonheid in onze samenleving onderzoeken. Hiervoor gaat ze in gesprek met bekende Nederlanders, onder wie presentatrice Chantal Janzen en voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk.

In het programma zoekt Nooshin antwoord op vragen als 'wat voor invloed heeft je uiterlijk op je zelfbeeld' en 'hoe zetten we schoonheid in om succesvol te leven?'.

In de vier afleveringen zal de YouTuber en presentatrice het moderne schoonheidsideaal steeds verder uitkleden om een beeld te krijgen van de positieve en negatieve gevolgen van schoonheid.

"Voordat ik deze serie maakte, stond ik niet vaak stil bij de rol die schoonheid zou kunnen hebben gespeeld in mijn carrière", zegt de Holland's Next Top Model-presentatrice, die met dit programma haar eerste project voor de publieke omroep doet.

"Ik heb door het maken van deze serie geleerd dat lang niet iedereen zich vertegenwoordigd voelt in de mediawereld waar ik zelf dagelijks in zit. Die kennis is me heel dierbaar, omdat ik nu ook beter begrijp welke rol ik zelf kan spelen om hier verandering in te brengen."

Mooier wordt het niet wordt vanaf 26 november elke dinsdag om 22.00 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO3.