De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft een brief geschreven aan Netflix met het verzoek om de documentaire Devil Next Door aan te passen. De landkaart die de streamingdienst in de vijfdelige documentairereeks over de nazikampen toont, zou de huidige landsgrenzen van Polen weergeven en daarmee volgens de regeringsleider de indruk wekken dat Polen verantwoordelijk is voor de nazikampen, meldt BBC News dinsdag.

"Het is belangrijk om de herinneringen en de waarheid over de Tweede Wereldoorlog en de holocaust in ere te houden", schrijft Morawiecki aan Reed Hastings, de CEO van Netflix. "Deze kaart geeft het verkeerde beeld dat Polen verantwoordelijk is voor de dodenkampen, terwijl het in werkelijkheid ten tijde van die oorlog bezet was door Duitsland."

De Poolse premier voegde aan zijn brief een kaart toe van Europa in 1942 en een getuigenverklaring van iemand die was ontsnapt uit vernietigingskamp Auschwitz. Volgens Morawiecki zijn sommige producties van Netflix "in hoge mate onzorgvuldig en herschrijven ze de geschiedenis."

Netflix heeft gezegd op de hoogte te zijn van kritische geluiden over de documentaire.

in de Tweede Wereldoorlog bouwde nazi-Duitsland vernietigingskampen in de door het land bezette gebieden. De nazi's vermoordden daarin onder leiding van Adolf Hitler miljoenen mensen, waaronder veel Joden. De systematische vervolging en genocide van de Joden staat bekend als de holocaust.