Caitlyn Jenner gaat weer deelnemen aan een realityshow. De tv-persoonlijkheid gaat meedoen aan de Britse versie van de realityshow I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, heeft de Britse zender ITV dinsdag bekendgemaakt via Twitter.

Voor de opnames van het 19e seizoen van het survivalprogramma zal de 70-jarige Jenner, die na een leven als man en vader van onder andere Kylie Jenner en Kendall Jenner nu door het leven gaat als vrouw, afreizen naar het binnenland van Australië voor een verblijf aldaar van drie weken.

Jenner deed eerder mee aan de realityshow Keeping up with the Kardashians. De Olympisch kampioen op de tienkamp in 1976 was eerder getrouwd met Kris Jenner, de moeder van realityster Kim Kardashian.

Het is nog niet bekend of Jenner met I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! in Nederland te zien zal zijn. In 2003, 2004 en 2005 was de Nederlandse versie van het programma te zien als Bobo's in de Bush. Onder anderen Horace Cohen, Bonnie St. Claire en Jody Bernal deden toen mee. In 2014 reisden onder anderen pornoster Bobbi Eden, voetballer Evgeniy Levchenko, judoka Deborah Gravenstijn en presentatrice Olga Commandeur af naar Suriname voor het programma, toen onder de naam Ik ben een ster, haal me hier uit!