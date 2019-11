Henkjan Smits heeft veel last van mensen die volgens hem een verkeerd beeld hebben van zijn karakter. Dat vertelt de deejay en voormalig Idols-juryvoorzitter in de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild.

Smits vindt het vreselijk als mensen negatief reageren als ze alleen zijn naam al horen wanneer hij bijvoorbeeld een presentatie of lezing geeft: "Dan is het meestal ‘oh ja, nee ja, vreselijk zoals hij daar bij Idols zit.’ Dat was 2002! Ik wind me daar heel erg over op omdat het een machteloos ding is en omdat ik merk dat het mij nu, waar het mij eerst werk opleverde, nu werk kost. Ik zit op een bepaalde manier in een collectief geheugen. En dat is best raar; ik kan dat ook niet keren."

De paniek zit hem volgens Smits in die machteloosheid. "Ik neem niks terug van wat ik daar heb gedaan, op een paar uitzonderingen die de regel bevestigen na. Ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan."

Als deejay bij NPO Radio 5 is Smits nu in rustiger vaarwater terecht gekomen: "Ik ben een enorm gevoelsmens. Daarom vind ik radio leuker dan tv. Ik heb het idee, na 10 jaar televisie te hebben gedaan, dat radio een mindere slangenkuil is. Veiliger. Maar slangen zijn er altijd."

