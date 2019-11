Cabaretier Youp van 't Hek is in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal, dat maandagavond van start is gegaan op NPO3, als een boze actievoerder met de naam Piet Zwart te zien.

Zoals ieder jaar spelen er verschillende bekende Nederlanders mee in het Sinterklaasjournaal, dat sinds 2001 wordt gepresenteerd door Dieuwertje Blok. Dit jaar speelt onder andere John van den Heuvel mee als politieagent.

Van 't Hek is te zien als aanvoerder van de Actiegroep Piet Zwart, die niets te maken blijkt te hebben met het uiterlijk van Zwarte Piet: ze protesteren tegen het te vroeg verschijnen van pepernoten in de winkel.

De aanvoerder heet Piet Zwart, dus heeft hij de actiegroep naar zichzelf vernoemd. "Ik ben Piet Zwart", zegt het personage van Van 't Hek. "Is daar soms iets mis mee?"

Dit jaar zijn er voor het eerst geen zwart geschminkte pieten te zien in het Sinterklaasjournaal. In plaats daarvan hebben de pieten roetvegen op hun gezicht.

Alternatief sinterklaasjournaal

Stichting Nationale Sinterklaas gaat vanaf maandag een alternatief sinterklaasjournaal uitzenden: De Staff van Sinterklaas, waar wel volledig zwart geschminkte pieten in meespelen.

Volgens die organisatie is een piet zonder "zwarte look" verwarrend voor kinderen.