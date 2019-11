Wendy van Dijk gaat op SBS een programma presenteren waarin een verborgen camera de hoofdrol speelt. De presentatrice zal in het nog titelloze programma mensen helpen bij het uithalen van grappen en hen ook opdrachten geven.

"Er is niks leukers dan mensen aan het lachen maken", vertelt Van Dijk aan Shownieuws. Wanneer haar nieuwe programma op televisie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de presentatrice te zien is in een programma dat draait om de verborgen camera. In het begin van haar carrière speelde zij als actrice mee in Boobytrap, gepresenteerd door de inmiddels overleden Bart de Graaff.

Recentelijk was Van Dijk, die eerder dit jaar liet weten een overstap te maken naar Talpa, te zien in het datingprogramma Flirty Dancing.

De presentatrice is momenteel ook bezig met de voorbereiding van de terugkeer van Hart in Aktie. Of het programma weer wordt uitgezonden, hangt af van de aanmeldingen die SBS krijgt.