Paula Sleyp, vooral bekend als oma Paula uit Sesamstraat, is op 88-jarige leeftijd overleden. Een dag na het het vijftigjarig bestaan van het educatieve kinderprogramma komt VTR NWS met het bericht van het overlijden van de Vlaamse actrice.

De actrice kampte al langer met gezondheidsproblemen. De doodsoorzaak of precieze datum van overlijden is niet bekendgemaakt.

Sleyp speelde vanaf 1982 de rol van Paula in de Nederlandstalige versie van de kinderserie. Ze nam de rol destijds over van Mieke Verstraete. Ook speelde ze de rol van Franse barones, die scènes deelde met Meneer Aart (Aart Staartjes). In 2010 stopte ze wegens gezondheidsproblemen met acteren.

Actrice speelde vooral in Vlaamse series

In de jaren zestig speelde Sleyp roddeltante Liza in de Vlaamse serie Kapitein Zeppos. De geboren Mechelse speelde in de jaren negentig Tante Jos in de Vlaamse serie Wittekerke. Sleyp speelde daarnaast gastrollen in onder andere de series Thuis en Witse.

De actrice was getrouwd met Bob Dillen, die acteur, regisseur en technisch directeur van het Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen. Hij overleed in 2001.