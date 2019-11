NU.nl neemt BrunoPress over. Het fotopersbureau, dat gespecialiseerd is in entertainmentfotografie, zal hiermee de onafhankelijke positie van de nieuwssite versterken.

In maart dit jaar nam NU.nl al Pro Shots over. Dit fotopersbureau, dat van oorsprong gespecialiseerd is in sportfotografie, levert inmiddels ook binnenlandse nieuwsfotografie aan NU.nl.

"Voor NU.nl is het erg belangrijk om nieuws snel en onafhankelijk te kunnen brengen", zegt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over de overname. "Op het gebied van tekst doen we dat al vele jaren, maar door de komst van Pro Shots konden we dit ook in toenemende mate doen voor fotografie. Dankzij Bruno Press kunnen we dit nu ook voor entertainmentfotografie doen."

Nelleke Bruno, die BrunoPress in 1999 oprichtte, zegt haar bedrijf "met een gerust hart" over te dragen aan NU.nl. "Ik zie het dus als een zeer goede stap voor de toekomst voor de organisatie waar ik zo veel jaar met passie aan heb gebouwd."

Bruno Press blijft, net als Pro Shots, haar diensten ook leveren aan huidige klanten. Daarnaast zullen de twee merken elkaar versterken.

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring van de ondernemingsraad van Sanoma Media Netherlands.