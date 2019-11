Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Fien Vermeulen.

Als Expeditie Robinson 2018 het seizoen van de afhakers was, is dit seizoen er eentje van de bondjes. Iedereen lijkt afspraken te hebben met iedereen, waardoor uiteindelijk niemand meer weet wie er nou echt bij elkaar horen.

Slechts één bondje is al vanaf het eerste moment duidelijk: Fien Vermeulen, Yvette Broch en Akwasi zijn totaal met elkaar verbonden. Niet alleen helpen ze elkaar de Expeditie door, ze zijn ook echt vrienden geworden. Hoe sterk ook, uiteindelijk redt het bondje het niet: Vermeulen wordt na een spannende Eilandraad naar huis gestuurd.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Dat klinkt misschien heel raar, maar ik was heel gelukkig. Niet omdat ik graag naar huis wilde, ik wilde gewoon die finale halen. Maar op het moment dat het duidelijk was dat ik weg moest, kreeg ik een soort geluksgevoel, een soort rust. Ik ben zo trots op mezelf en heb mijn persoonlijke missie volbracht. Gelukkiger dan dat krijg je me op zo'n moment niet."

"Die missie was voor mij heel duidelijk: ik wilde mezelf testen en mezelf bewijzen. Ik heb kanker gehad (in 2012 werd non-hodgkinlymfoomkanker geconstateerd, red.) en ben inmiddels ruim 6,5 jaar schoon, maar iedere dag twijfel ik nog aan mijn lijf. Of ik dingen wel aankan, fysiek en mentaal. Nu weet ik dat ik dat kan, dat heb ik daar uitgevonden. Ik wilde het geen moment opgeven, ook omdat ik hoop dat andere jonge mensen die kanker hebben gehad of nu kanker hebben, zien wat erna mogelijk is."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"Eigenlijk ging het voor mij heel snel al fout: op het moment dat wij bij Hugo (Kennis, red.) gingen stunten, kon ik niet meer terug. Wat mensen niet weten, is dat ik daar van tevoren ontzettend om gehuild heb, ik wilde het eigenlijk niet doen. Maar voor het spel kon het niet anders, dan lag ik eruit. Iedereen kent mij nu als 'Fien bondje', maar ik ben helemaal niet zo. In het dagelijks leven ben ik iemand die heel erg on the down-low leeft, hou me ver verwijderd van mediagedoe. Bij Hugo viel het niet goed, vanaf dat moment is hij anderen gaan bewerken tegen mij, dan gaat het fout."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik ben hartstikke trots op mezelf. Ieder moment heb ik benut: geen moment zat ik stil, ik was altijd bezig met eten zoeken, of met een strategie. Maar ik had het eigenlijk wel iets rustiger aan willen doen, iets meer bij mijn normale zelf willen blijven. Het voelde echt alsof het niet anders kon om te overleven op het eiland, maar ik heb mezelf echt in een mal moeten drukken, het lag ver buiten mijn comfortzone om zo te moeten handelen."

"Ik heb heel veel reacties gekregen op mijn deelname. Hugo vertelde laatst bij Frank (Van der Lende, red.) op de radio dat er mensen bedreigd werden, zo ver gaan de fans. Ik schrik er wel van dat mensen zo fel kunnen zijn. Dat ik berichten kreeg: 'Kreeg je nog maar een keer kanker, dan waren we van je verlost', dat gaat me echt te ver. Dat mensen dat doen, ik snap dat gewoon niet, mensen gaan echt dood van kanker, hele families worden uit elkaar gerukt. Hoe kun je? Ik ben geschrokken van de rotheid van mensen. Gelukkig staat er iets nog veel mooiers tegenover: ik heb zulke mooie reacties gekregen. Mensen die er kracht uit halen dat ik dit na mijn ziekte ben gaan doen, die vertellen over hun eigen ervaringen. En ik krijg tekeningen van kinderen opgestuurd. Toen ik klein was, ging ik onder een dekentje met mijn ouders televisie kijken; nu kijken er kinderen naar mij. Ik vind dat vooral heel bijzonder."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Het is na deze aflevering geen geheim dat mensen Mariana (Verkerk, red.) weg willen hebben. Maar ik denk dat de sterkere spelers nog altijd het meeste risico lopen. Tim (Coronel, red) moet de volgende opdracht ook echt weer winnen. Anders ligt hij er zo uit, denk ik."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Dat vind ik moeilijk te zeggen, want iedereen is nu echt heel sterk. Maar Akwasi en Yvette zijn ware Robinsons. Die twee hebben zo veel compassie in hun hart, en zijn allebei zowel lichamelijk als mentaal heel sterk. Ik hoop dat ze nog heel ver komen."